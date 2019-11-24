"Дніпро" на виїзді розтрощив "Динамо", "Білий Барс" без проблем переміг "Вовків"

У неділю, 24 листопада, відбулися заключний поєдинки 18-того туру чемпіонату Української хокейної ліги.

МХК Динамо – Дніпро 2:9 (0:2, 1:4, 1:3)

Різниця між цими команда становила прірву в 33 очка. До того ж, для підопічних Олександра Панченка зустріч з командою з топ-3 в нинішньому сезоні, завжди закінчувалася з розгромною поразкою. У минулому турі – харків'яни поступилися "Донбасу" з рахунком 17:0. У вересневому матчі в Херсоні, вони були биті "щуками" – 16:1.

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На жаль, але і ця зустріч для хокеїстів "Динамо" не сталп винятком. Правда, варто віддати належне харків'янам, вони змогли закинути другій команді чемпіонату більше однієї шайби.

Для "Дніпра" перший період склався не так вже й легко. Незважаючи на їх повну перевагу на майданчику, господарі мужньо тримали оборону своїх воріт і навіть намагалися гостро грати попереду, ловивши херсонців на контратаках. У підсумку, "Динамо" пропустило лише дві шайби у другій половині періоду.

Сценарій двох двадцятихвилинок матчу, нічим не відрізнявся від попереднього. "Дніпро" – атакував, контролював і задавав темп грі, а господарі – обороняючись, шукали щастя біля воріт "щук" за допомогою швидких контратак. Як результат, обидві команди змогли закинути на двох ще дев'ять шайб. При тому, що дві з них на рахунку хокеїстів "Динамо".

Після цієї перемоги "Дніпро" продовжує посідати друге місце. Після 16 ігор, у підопічних Дмитра Підгурського 37 очок. Вони випереджають "Донбас" на 5 балів (при 15 іграх донеччан) і програють кременчужанам 10 очок (при 18 іграх у "містян"). МХК "Динамо" продовжує займати останнє місце маючи в активі лише одне очко.

Крижані Вовки – Білий Барс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Перший період команди провели абсолютно на рівних – жоден з клубів не дозволяв противникам довго володіти перевагою на майданчику, попутно атакуючи і створюючи гострі моменти.

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Пробити оборону киян "Білий Барс" зміг тільки в другій половині періоду, коли трійка Благой – Ружніков – Бабинець вдало розіграла шайбу і Назар Ружніков відправив шайбу у ворота Максима Дуве.

У другій двадцятихвилинці "барси" не на жарт активізувалися і працювали тільки на збільшення рахунку. Таким чином до кінця другого періоду білоцерківці ще двічі відзначилися у воротах супротивника (шайби ра рахунку Благого і Зозовського), а на табло горіли невтішні 0:3.

Заключний відрізок зустрічі команди провели на рівних, проте гольова удача була тільки на стороні "Білого Барса" – ще однією шайбою відзначився Сергій Бабинець, встановивши остаточний рахунок у матчі.