"Дніпро" несподівано здолав діючого чемпіона, "Вовки" переграли "Динамо": відео

У середу, 2 жовтня, в Херсоні на арені "Фаворит" відбувся центральний матч туру, в якому місцевий "Дніпро" зіграв з донецьким "Донбасом".

Дніпро – Донбас 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Херсонці повністю переграли своїх опонентів з рахунком 5:0. Правда, до першої пропущеної шайби "Донбасом", було важко уявити, що донеччани ось так програють.

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Гості повністю контролювали шайбу і мали на багато більше небезпечних моментів. Херсонці, лише на 12 хвилині гри змогли по-справжньому потурбувати ворота "Донбасу".

Переломним моментом зустрічі став другий період, коли "щуки", при рахунку 1:0 на свою користь, відчувши смак "крові", закинули ще три шайби. Заключний період став формальністю, в якому херсонці змогли ще раз закинути.

МХК Динамо – Крижані Вовки 3:4 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 0:1)

У першому періоді обидві команди по черзі атакували ворота суперника, але рахунок на табло залишався 0:0. Команди грали в активний хокей, без середньої зони, але воротарі справлялися з кидками.

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Другий період виявився більш результативним. Гості, зусиллями Олексія Овчинникова відкрили рахунок – 0:1. Під кінець другої двадцятихвилинки ворота господарів льоду вразили Микита Шабанов та Сергій Мікульчик.

Здавалося б, підсумок матчу був передбачуваний. Але в третьому періоді "динамівці" реабілітувались. Першим у ворота "Крижаних Вовків" закинув Данило Шилкін. Артем Целогорцев, буквально через 3 хвилини скоротив відставання МХК "Динамо", і закинув ще одну шайбу. Євген Абаджян зрівняв рахунок – 3:3.

Продовжилася гра в овертаймі. Переможну шайбу в ворота МХК "Динамо" закинув Владислав Воробйов.