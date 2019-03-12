"Дніпро" обіграв "Кременчук" у першому матчі півфіналу плей-офф УХЛ: відео

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"Дніпро" обіграв "Кременчук" у першому матчі півфіналу плей-офф УХЛ: відео

У Кременчуці відбувся перший матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч, в якому "Кременчук" приймав "Дніпро". Вирішальною у цій зустрічі стала шайба Руслана Ромащенка.

Вже на третій хвилині зустрічі гості вийшли вперед: Кирило Бондаренко підібрав шайбу після програного Іваном Дунаєвим вкидання, і з незручної руки відправив ігровий снаряд у дальній кут воріт над плечем Георгія Бояршинова. Свою перевагу херсонці подвоїли в кінцівці другого періоду. Олексій Черемнов віддав передачу рівно на ключку Руслану Ромащенку, який закинув свою першу шайбу в розіграшах плей-офф УХЛ.

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На 46-й хвилині пресинг "городян" дав результат – Івану Савченку вдалося застати зненацька Олега Петрова і скоротити відставання до однієї шайби.

За лічені секунди до закінчення гри Олександр Савицький випустив шостого польового гравця, однак замість того щоб відігратися, "Кременчук" пропустив – Іван Дунаєв обікрав захисника, і зі своєї зони відправив шайбу рівно в сітку воріт.

Таким чином "Дніпро" вийшов вперед у півфінальній серії, яка триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Наступний матч команди зіграють 13 березня в Кременчуці, початок зустрічі – о 18:30. 

Кременчук – Дніпро 1:3 (0:1; 0:1; 1:1)
Шайби: 0:1 Бондаренко (Дунаєв), 2:41. 0:2 Ромащенко (Черемнов, Макарицький), 36:12. 1:2 Савченко (Ворона, Гриценко), 45:27. 1:3 Дунаєв – порожні ворота

 

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Теги: Спорт Хокей ХК "Дніпро" ХК "Кременчук"
Джерело: 24 Канал
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