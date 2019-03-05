"Дніпро" обіграв "Крижаних Вовків" та вийшов у півфінал плей-офф УХЛ

Херсонський "Дніпро" у другому матчі чвертьфіналу плей-офф Української хокейної ліги розгромив суперників з "Крижаних Вовків". Відтак саме херсонська команда вийшла у півфінал плей-офф.

Дніпро – Крижані Вовки 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0, Зик (Тимченко), 5:16; 2:0, Янішевський (Бондаренко, Ромащенко), 10:26; 3:0 Золотухін (Жвачкін), 17:39; 4:0 Макарицький (Зик), 36:25; 5:0 Коваленко (Пугачов), 38:00.

У першому матчі "Дніпро" на виїзді розгромив киян 7:1. Не виникло проблем у команди й у домашньому матчі. Ще у першому періоді вони закинули три шайби у ворота суперників. У другому – ще дві. Цього виявилося достатньо, щоб виграти матч. І серію до двох перемог загалом.

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У півфіналі плей-офф УХЛ "Дніпро" зіграє проти "Кременчука". Суперником "Донбасу" стане переможець пари "Білий Барс" – "Динамо". Другий матч між командами відбудеться у Білій Церкві 6 березня. У першій грі "Білий Барс" виграв з рахунком 2:0.