"Дніпро" переміг "Хімік" у першій грі за Суперкубок України, Санон набрав найбільше очок

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Суперкубок: "Хімік" – "Дніпро"
Суперкубок: "Хімік" – "Дніпро" / fbu.ua

У Южному відбувся перший матч Суперкубка України 2019 року. Чемпіон Суперліги "Хімік" на власному паркеті програв володарю Кубка України "Дніпру".

Хімік – Дніпро 63:78 (18:29, 13:14, 14:17, 18:18)

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Гості від початку гри заволоділи ініціативою. Підопічні Дениса Журавльова почали нарощувати перевагу, тому "Хімік" вимушений був змиритися з роллю команди, яка наздоганяє.

На велику перерву команди пішли за переваги саме гостей +12. У тертій чверті "Дніпро" продовжував тримати "Хімік" на відстані.

По-справжньому "Хімік" увімкнувся у гру тільки в останній 10-хвилинці. Господарі паркету грали більш агресивно, але було вже пізно. "Дніпро" дотримав перевагу й виграв перший матч.

Найбільше очок у матчі набрав новачок "Дніпра" Іссуф Санон – 17. У "Хіміка" найрезультативнішим виявився Михайло Горобченко, який набрав 13 очок. 

Повторна гра між командами відбудеться 21-го вересня на паркеті "Дніпра".

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Теги: Спорт Баскетбол БК Хімік БК Дніпро Новини Спорту
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