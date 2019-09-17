"Дніпро" переміг "Хімік" у першій грі за Суперкубок України, Санон набрав найбільше очок

У Южному відбувся перший матч Суперкубка України 2019 року. Чемпіон Суперліги "Хімік" на власному паркеті програв володарю Кубка України "Дніпру".

Хімік – Дніпро 63:78 (18:29, 13:14, 14:17, 18:18)

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Гості від початку гри заволоділи ініціативою. Підопічні Дениса Журавльова почали нарощувати перевагу, тому "Хімік" вимушений був змиритися з роллю команди, яка наздоганяє.

На велику перерву команди пішли за переваги саме гостей +12. У тертій чверті "Дніпро" продовжував тримати "Хімік" на відстані.

По-справжньому "Хімік" увімкнувся у гру тільки в останній 10-хвилинці. Господарі паркету грали більш агресивно, але було вже пізно. "Дніпро" дотримав перевагу й виграв перший матч.

Найбільше очок у матчі набрав новачок "Дніпра" Іссуф Санон – 17. У "Хіміка" найрезультативнішим виявився Михайло Горобченко, який набрав 13 очок.

Повторна гра між командами відбудеться 21-го вересня на паркеті "Дніпра".