"Дніпро" здолав "Київ-Баскет" та здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА

"Дніпро" переміг "Київ-Баскет" в рамках групового етапу Кубку Європи ФІБА і здобув свою першу перемогу в цьогорічному розіграші.

"Дніпро" – "Київ-Баскет" 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17)

Стартове вкидання виграли гравець "Дніпра" Ігор Чумаков і господарі паркету одразу помчалися в атаку, проте, перший кидок від Станіслава Тимофеєнка своєї цілі не досяг. Натомість відкрив лік набраним балам у грі ефектним данком новачок гостей зі столиці України – Владислав Коренюк. Кейсі Шепард перевагу своєї команди подвоїв, а господарі перші бали набрали лише з лінії штрафних на третій хвилині гри – двічі точним був Макс Закурдаєв.

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Надалі комади грали рівно та йшли буквально нога в ногу, не відпускаючи одна одну більше ніж на декілька балів. Після вдалого кидка від дніпрянина Глєбова рахунок став 20:14 на користь команди Журавльова, проте в кінцівці кияни зуміли відіграти відставання та наздогнати своїх суперників – 20:20 після першої десятихвилинки.

На старті другого періоду команди почали приділяти більше уваги захисту та грати обережніше, проте краще це вдалося команді Багатскіса, яка й пішла на велику перерву в якості лідера з перевагою у 6 пунктів – 37:43.

Дніпряни чудово відіграли стартові хвилини третього періоду і вже за півтори хвилини завдяки двом поспіль влучним дальнім від Закурдаєва повернули на табло ПС "Шинник" рівний рахунок. Надалі вже "Київ-Баскет" намагався відновити свою перевагу, проте сьогоднішні господарі паркету без бою не здавались та нав’язували команді Багатскіса свою гру.

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На рівних команди грали практично до завершення матчу: за півтори хвилини до закінчення четвертої чверті Корнієнко скоротив різницю в рахунку до 1 балу на користь гостей, а вже у наступній атаці Тимофеєнко вивів свою команду вперед.

За 21 секунду до завершення гри головний тренер гостей зі столиці був вимушений взяти хвилину, проте, завершився тайм-аут перехопленням від Сізова, який і поставив крапку в матчі своїм лей-апом. Гості могли відігратися на останній секунді за рахунок рятівного дальнього від Петрова, однак бігмен власний кидок не влучив – 79:76 – перша перемога "Дніпра" в Єврокубку.