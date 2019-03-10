"Дніпро" переміг "Одесу" у фіналі Кубка України

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"Дніпро" виграв Кубок України
"Дніпро" виграв Кубок України / fbu.ua

Баскетбольний клуб "Дніпро" зумів виграти Кубок України. У фіналі дніпряни перемогли баскетболістів "Одеси".

Дніпро – Одеса 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)

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Обидві команди досить рівно розпочали матч, внаслідок чого номінальним гостям вдалося виграти першу чверть тільки з різницею у два очки. У наступній 10-хвилинці "Одеса" збільшила відрив – підопічні Олега Юшкіна пішли на велику перерву з перевагою +11.

Після відпочинку "дніпряни" перевернули все з ніг на голову. Підопічні Дениса Журавльова надзвичайно впевнено виграли третю чверть і зрівняли рахунок у грі. А на старті останньої чверті "Дніпро" просто розривав "Одесу" й пішов у відрив +6, що змусило Олега Юшкіна взяти тайм-аут.

Проте це "Одесі" не допомогло. У "Дніпра" залітало майже все й дуже швидко відрив збільшився до +13. Та гравці "Дніпра" надто швидко повірили в перемогу. Два поспіль триочкові кидки Пустозвонова подарували гостям надію. За менше, аніж дві хвилини до завершення матчу одесити скоротили відставання до трьох очок.

Та, на відміну від "Одеси", "Дніпро" перевагу не розтринькав і довів поєдинок до логічного завершення на свою користь – 74:69.

Зазначимо, що на шляху до фіналу "Дніпро" у драматичному матчі переміг "Київ-Баскет", а "Одеса" виявилася сильнішою за "Політехнік".

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Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол БК Дніпро БК Одеса
Джерело: 24 Канал
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