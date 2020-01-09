"Дніпро" підписав баскетболіста з досвідом виступів в НБА

Баскетбольний клуб "Дніпро" підписав контракт з американським захисником Джаредом Терреллом. Гравець свого часу виступав за команду НБА "Міннесота Тімбервулвз".

Террелл відіграв чотири сезони в NCAA за університет Род Айленд. У свій останній рік він набирав по 16,8 очка, 3,5 підбору і 2,4 передачі в середньому за гру. У 2018 році новачок "Дніпра" виставив свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний. Того ж літа підписав двосторонній контракт з "Міннесотою Тімбервулвз" та виступав за команду в Літній лізі.

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В НБА за "Вулвз" Джаред зіграв в 14 матчах, в яких в середньому набирав по 2,2 очка, 0,9 передачі і 0,4 підбору за 7,9 хвилини на майданчику. У G-Лізі у складі фарм-клубу "Міннесоти" "Айова Вулвз" Террелл провів 32 матчі, набираючи по 15,3 очка, 4 підбирання та 2,3 передачі майже за 32 хвилини на паркеті.

Нинішній сезон захисник почав в Ізраїлі, де виступав за місцевий "Хапоель" з Ейлата. У шести матчах місцевого чемпіонату Террелл набирав в середньому по 14 очок, 2,8 підбирання та 2, .7 передачі.