"Дніпро" по булітам здобув перемогу в рівному поєдинку з "Білим Барсом"
У четвер, 10 жовтня, відбувся матч в Білій Церкві, де "Білий Барс" приймав херсонський "Дніпро". Матч завершився після серії булітів з рахунком 2:3.
Білий Барс – Дніпро 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
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У першому періоді першими рахунок відкрили гості. Шайбою відзначився Кирило Білоусов. Незважаючи на те, що "Дніпро" перед грою вважався фаворитом в матчі, команди показали абсолютно рівний хокей, і більшу частину часу гра проходила в середній зоні. До кінця першої двадцятихвилинки рахунок залишився незмінним – 0:1.
Другий період для "барсів" почався з реалізації більшості. Зрівняв рахунок Артем Шиманський. Назар Ружников вивів команду вперед з рахунком на табло – 2:1 на користь господарів льоду.
У третій двадцятихвилинці "барси" дозволили "Дніпру" зрівняти рахунок. Точний кидок вдався Денису Василенкову.
Після закінчення основного часу команди продовжили поєдинок в овертаймі. Ворота "Білого Барса" намагався вразити Мікс Ліпсбергс, але Кирило Кучер впорався з потужним кидком. У першій в четвертому сезоні УХЛ серії післяматчевих кидків шайбою відзначився Владислав Брага і здобув перемогу для "Дніпра".
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