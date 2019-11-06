"Дніпро" прикро програв "Лукойл Левскі" в Кубку Європи ФІБА

Український клуб "Дніпро" поступився "Лукойл Левскі" в матчі першого етапу Кубку Європи ФІБА. Дніпряни програли болгарському клубу вдруге.

Лукойл Левскі – Дніпро 85:78 (23:18, 22:22, 17:23, 23:15)

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Гості краще розпочали поєдинок і повели в рахунку +5. До завершення чверті господарі не тільки зрівняли рахунок, але й вийшли вперед +5.

У другій 10-хвилинці команди продовжували по черзі лідирувати й нікому не вдалося піти у відрив. На велику перерву болгари пішли з перевагою у ті ж таки 5 очок.

У третій чверті господарям вдалося наростити перевагу до 10 очок, але підопічні Дениса Журавльова зуміли скоротити відставання до одного балу.

Інтрига зберігалася до кінця гри. "Левскі" мав перевагу в три очки за лічені секунди до фінальної сирени й не дозволив "Дніпру" перевести гру в овертайм.

Господарі здобули драматичну перемогу з різницею у 7 очок.

Наступну гру в рамках Кубку Європи ФІБА дніпряни проведуть 13-го листопада проти українського "Київ-Баскету".