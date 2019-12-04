"Дніпро" програв у матчі лідерів чемпіонату України

У заключному матчі 20-го туру Української хокейної ліги "Кременчук" на виїзді обіграв херсонський "Дніпро" (2:1).

Дніпро – Кременчук 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Як і очікувалося, матч команди почали на швидкостях і всі перші 20 хвилин по черзі обмінювалися небезпечними атаками. Однак, відкрити рахунок закинутою шайбою судилося саме господарям майданчика – після потужного кидка від синьої лінії від Сергія Дорофєєва на добиванні грамотно відпрацював Олександр Шибаєв і відправив шайбу точно у ворота В'ячеслава Новицького.

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У підсумку "щуки" вели аж до екватора поєдинку, коли Дмитро Орлов через ворота Олега Петрова віддав точний пас на Олександра Пукса, і той прошив кіпера херсонців, встановивши паритет на табло. І хоч клуби неодноразово намагалися знову закинути і вийти вперед, проте до кінця періоду глядачі так і не побачили забитих голів. Таким чином на другу перерву команди пішли за рівного рахунку.

У заключному відрізку зустрічі команди всі сили кинули в атаку і бігли вперед, намагаючись заволодіти ігровою перевагою. Рахунок на табло змінився за 6 хвилин до кінця поєдинку, коли після рикошету від захисника "щук" шайба відскочила точно в ключку Миколи Кисельова, який в один дотик прошив Олега Петрова і вивів вперед свою команду.

У "Дніпра" до кінця поєдинку так і не вийшло відіграти пропущену шайбу, і матч завершився мінімальною перемогою "містян". Таким чином "Кременчук" після перемоги в Херсоні набрав 53 очки і відірвався від "щук", що займають друге місце, на 12 балів.