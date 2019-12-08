"Дніпро" у божевільній грі помстився "Прометею", "Харківські Соколи" зазнали чергового фіаско

У рамках Суперліги Парі-Матч відбулися ще два матчі. "Хімік" у центральному поєдинку тура переміг "Прометей", а "Запоріжжя" завдав чергової поразки "Харківським Соколам".

Запоріжжя – Харківські Соколи 102:87 (29:17, 22:28, 24:17, 27:25)

Читайте також: "Хімік" здобув виїзну перемогу над "Черкаськими Мавпами" в боротьбі за топ-5 Суперліги

Господарі лідирували протягом майже усієї першої половини. Команда Валерія Плеханова трохи краще атакувала з гри, припустилася меншої кількості втрат, а 13 очок Столлворта допомогли запоріжцям піти на велику перерву, маючи в активі 6 очок переваги.

Гості на старті другої 10-хвилинки поступались 15 очок, однак зуміли не тільки зупинити ривок суперника, а й навіть епізодично вийти в лідери. 6 триочкових за другу чверть дозволили команді Євгена Мурзіна оформити камбек, однак утримати перевагу "Соколи" не змогли. Відмінний відсоток реалізації дальніх перекреслили 13 втрат, яких харків’яни припустились ще до великої перерви.

У другій половині запоріжці лідерство вже не віддавали. Гості зменшили обсяг втрат, однак не впорались у захисті, дозволивши супернику набрати 102 очка за гру.

"Запоріжжя" завдяки цій перемозі перервало серію з 5 поразок поспіль, а "Соколи" зазнали 11 поразки в 12 матчах регулярного чемпіонату.

Прометей – Дніпро 93:99 (21:30, 19:26, 31:16, 22:27)

Команди провели вибухову першу половину, а "Дніпро", можливо, відіграв свої найкращі 20 хвилин сезону. У команди Дениса Журавльова виходило все: гості набрали 56 очок за половину, реалізувавши 9 з 17 триочкових, та виграли підбирання, перевершивши суперника майже за всіма ключовими статистичними показниками.

Окремо відзначимо підтримку лави запасних, яка принесла дніпрянам 21 очко. "Прометей" не був готовий до такого старту матчу від суперника – команда Карліса Муйжнієкса невдало відіграла у захисті й була вимушена наздоганяти гостей протягом першої частини гри, пішовши на велику перерву за 16 очок відставання. Максимальна перевага "Дніпра" в першій половині становила 24 очка.

У третій чверті господарі перегорнули все з ніг на голову. Команда Карліса Муйжнієкса відповіла неймовірно потужним ривком 20:4 і навіть ще в третій чверті встигла вийти в лідери. Започаткували вибуховий відрізок своєї команди американські легіонери, після чого підключились Лукашов та Конате, однак 14 очок Трента за десятихвилинку стали найвагомішим фактором. "Дніпро" втратив перевагу не тільки за очками, а й психологічну, дозволивши суперникам увійти у фінальну частину гри із впевненістю у своїх силах.



"Прометей" – "Дніпро" / фото: fbu.ua

Обмінявшись потужними відрізками суперники вирішували все наприкінці матчу. Ключовим фактором, який допоміг "Дніпру" вирвати перемогу стало підбирання. Команда Дениса Журавльова вчасно додала на щитах, скориставшись тим, що вся передня лінія суперника – Маєрс, Конате, Антіпов – була на фол траблі.

Повернувшись у гру в третій чверті, "Прометей" заключний відрізок матчу програв, поступившись з рахунком 99:93. "Дніпро" продемонстрував характер, встояв у Кам’янському, взяв реванш за поразку в першому колі та знову зрівнявся з "Прометеєм" у турнірній таблиці – в обох команд по 9 перемог в 11 матчах.