"Дніпро" в напруженому поєдинку здолав "Білий Барс"

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19 листопада херсонський "Дніпро" зустрівся з "Білим Барсом" у рамках чемпіонату України з хокею. Перемогу вдалося здобути "Дніпру".

Дніпро Херсон – Білий Барс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

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У першому періоді команди результативними кидками не відзначалися. По перерві господарі зуміли відкрити рахунок у грі.

"Білий Барс" залишився у меншості й херсонці цим скористалися. Гол на свій рахунок записав російський нападник Павло Плотніков.

Наприкінці другої 20-хвилинки "Білий Барс" відігрався. Нападник Роман Благой зумів засмутити голкіпера "Дніпра".

Вирішальну шайбу в поєдинку закинув оборонець Сергій Дорофеєв. Саме кидок росіянина у середині останнього періоду приніс "Дніпру" перемогу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту ХК Білий Барс ХК Дніпро
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