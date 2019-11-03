"Дніпро" вдома переміг "Одесу", "Київ-Баскет" розтрощив "Запоріжжя"

"Дніпро" переміг вдома "Одесу" в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги – 84:70. А в паралельному матчі "Київ-Баскет" розгромив "Запоріжжя" (110:73).

Дніпро – Одеса 84:70 (26:23, 17:19, 20:10, 21:18)

Перша половина поєдинку пройшла за майже рівної боротьби. На початку господарі традиційно пішли вперед. Однак згодом одеситам вдалося переломити хід боротьби. Посприяли цьому проблеми дніпрян в захисті. Також господарі багато втрачали: 8 проти 1.

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То ж після +6 в першій чверті, "Дніпро" на стільки ж відставав у другий 10-хвилинці. Втім, до великої перерви господарі вирівняли становище.

Лідером дніпрян у першій половині став Санон – 11 очок. Однак у гостей по стільки ж набрали одразу два гравці – Холовей та Прокопенко.

У перерві господарям вдалося розібратися з проблемами в захисті. Як наслідок, ривок на початку третьої чверті 11:0. "Дніпро" впевнено взяв гру під свій контроль. Гостям більше не вдалося бодай суттєво скоротити відставання. У підсумку в Дніпра очки набирали всі гравці, які виходили на майданчик.

Санон у підсумку так і завершив матч найрезультативнішим у переможців. Корнієнко за 19:31 зробив дабл-дабл – 12 очок та 10 підбирань.

У наступному поєдинку Дніпро грає 10 листопада вдома проти Хіміка. Одеса того ж дня гратиме в Харкові проти Соколів.

Київ-Баскет — Запоріжжя 110:73 (30:18, 29:22, 30:16, 21:17)

Господарі потужно розпочали матч і отримали солідну перевагу ще в першій половині. Набравши 59 очок за 20 хвилин гри, підопічні Айнарса Багатскіса отримали 19 балів переваги ще до великої перерви. "Київ-Баскет" атакував з хорошим відсотком, особливо з дальньої відстані. Кияни реалізували вражаючі 66% кидків з-за дуги, мали перевагу на підбираннях, зробили 17 асистів ще за дві чверті та грали максимально обережно, припустившись лише 4 втрат. Як результат, перевага киян за всіма ключовими показниками та солідний відрив у рахунку.

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У третій чверті кияни продовжили працювати у тому ж режимі. Ще 30 очок за чверть і лише 16 пропущених говорили про те що гру було зроблено задовго до її завершення. Айнарс Багатскіс отримав хорошу можливість пограти широкою ротацією та не перенавантажував лідерів перед відповідальним домашнім матчем проти "Цмокі-Мінська" в Кубку Європи. "Київ-Баскет" переміг з рахунком 110:73, не відчувши особливого опору від суперника.

У господарів у дебютному домашньому матчі за "Київ-Баскет" 17 очок та 8 підбирань до активу записав Сергій Павлов та 18 очок за 12 хвилин на майданчику набрав Максим Пустозвонов, який реалізував 5 з 9 дальних кидків.

Тож свій наступний матч кияни зіграють у вівторок, 5 листопада, у київському Палаці спорту проти "Цмокі-Мінська", а "Запоріжжя" 7 листопада вдома прийматиме "Прометей".