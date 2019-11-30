"Дніпро" вдома у третій раз в сезоні розтрощив МХК "Динамо"

У п'ятницю, 29 листопада, відбувся перший поєдинок 19 туру регулярного чемпіонату УХЛ, в якому МХК "Динамо" на виїзді крупно програв "Дніпру".

Дніпро – МХК Динамо 12:0 (4:0, 3:0, 5:0)

З самого початку матчу херсонська команда заволоділа ігровою перевагою, яку відразу почала перетворювати у голи. У перші сім хвилин Олексій Янішевський, Сергій Кузьмик і Олександр Каракулько по черзі розписалися у воротах Михайла Шевчука, а під завісу періоду четверту шайбу закинув Дмитро Пугачов.

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Другий період не сильно відрізнявся від першого. Першу половину двадцятихвилинки харків'яни справлялися з атаками суперника, але після перетину екватора поєдинку "щуки" тричі відзначилися у воротах "біло-синіх" – авторами шайб стали Кирило Бєлоусов, Мікс Ліпсбергс і Сергій Дорофєєв.

У заключні двадцять хвилин херсонські хокеїсти остаточно знищили "біло-синіх", п'ять разів шайба побувала у воротах "Динамо" – дві шайби закинув Сергій Дорофєєв і по одній шайбі на рахунку Владислава Лугового, Микити Коваленко і Артема Целогородцева.

Таким чином МХК "Динамо" поступився "Дніпру" і продовжує займати заключну шосту позицію в турнірній таблиці, а "щуки" тимчасово збільшили відрив від "Донбасу" в боротьбі за другу сходинку.

Зазначимо, що дванадцята шайба в матчі стала сотою в цьому розіграші чемпіонату для херсонської команди.