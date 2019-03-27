"Дніпро" виграв серію у "Кременчука" та став другим фіналістом УХЛ

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"Дніпро" вийшов у фінал УХЛ
"Дніпро" вийшов у фінал УХЛ / Фото з відкритих джерел

У вирішальному півфінальному матчі плей-оф УХЛ між "Кременчуком" та "Дніпро", херсонці перемогли з рахунком 6:2 та вийшли у фінал.

"Кременчук" – "Дніпро" 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

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Перший період матчу завершився внічию 1:1. Макарицький вивів "Дніпро" вперед, а Кисельов поновив рівновагу. В другій третині Жвачкін двічі забив за "Дніпро". В заключному періоді Янішевський і Дунаєв збільшили перевагу гостей і зняли усі питання щодо переможця в матчі.

У підсумку, 6:2 – перемога "Дніпра". "Дніпро" переміг "Кременчук" в серії з рахунком 4:3.

Цікаво, херсонський "Дніпро" з першої ж спроби вийшов у фінал УХЛ, де його суперником за головні нагороди ліги буде "Донбас".

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Теги: Спорт ХК "Дніпро" ХК "Кременчук" Хокей
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