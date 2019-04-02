"Дніпро" вирвав перемогу в "Донбасу" у першому фінальному матчі плей-оф УХЛ

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"Дніпро" здолав "Донбас"
"Дніпро" здолав "Донбас" / УХЛ

У Дружківці на льодовій арені "Альтаїр" пройшов перший матч фінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги, де чинний чемпіон країни донецький "Донбас" приймав дебютанта "регулярки" херсонський "Дніпро".

"Донбас" – "Дніпро" 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайби: 0:1, Бондаренко (Янішевський, Дунаєв), 27:13; 1:1, Захаров (Нікіфоров), 46:46; 1: , Жвачкін (Шулешов, Ромащенко)
Рахунок в серії: 0:1

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Перший період матчу пройшов в безгольову мовчанні, обидві команди не форсували хід подій і результат – нулі на табло.

Другу 20-хвилинку "Дніпро" виграв з перевагою в одну шайбу – Кирило Бондаренко з передачі Олексія Янішевського вивів гостей вперед. У час, що залишився команди результативними діями не відзначилися, але показали яскраву і безкомпромісну боротьбу з безліччю гольових моментів.

Третій період поєдинку подарував глядачами арени "Альтаїр" справжню інтригу, яка трималася до завершення 20-хвилинки. Обидві команди створювали загрозу біля воріт опонентів – спочатку Віктор Захаров зрівняв рахунок, але "Дніпро" в цій зустрічі показав свій характер – Андрій Жвачкін за 5 хвилин до кінця періоду закинув переможну шайбу у ворота Дьяченка.

2:1 на користь "Дніпра", який вийшов вперед у дебютному матчі фінальної серії чемпіонату. Наступний поєдинок команди проведуть також на "Альтаїрі" 4 квітня. Початок зустрічі – о 18:30.

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Теги: Новини Спорту ХК "Дніпро" ХК "Донбас" Спорт Хокей
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