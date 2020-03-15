"Дніпро" всуху розтрощив "Динамо" і вийшов до півфіналу плей-офф УХЛ – відео
Херсонський "Дніпро" розгромив МХК "Динамо" у другому матчі чвертьфіналу плей-офф Української хокейної ліги.
Дніпро – Динамо 12:0 (3:0, 5:0, 4:0)
Серія – 2:0
Читайте також "Білий Барс" обіграв "Крижаних Вовків" і здобув першу перемогу в плей-офф УХЛ – відео
Команда Дмитра Підгурського зуміла утримати свої ворота на замку, а натомість закинула 12 шайб суперникам.
Таким чином, "Дніпро" виграв чвертьфінальну серію і вийшов до півфіналу УХЛ, де зустрінеться з "Донбасом". Перший матч команди проведуть 19 березня.
Дніпро – Динамо відеоогляд матчу
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі