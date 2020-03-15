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"Дніпро" всуху розтрощив "Динамо" і вийшов до півфіналу плей-офф УХЛ – відео

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Дніпро – Динамо результат та відео / УХЛ

Херсонський "Дніпро" розгромив МХК "Динамо" у другому матчі чвертьфіналу плей-офф Української хокейної ліги.

Дніпро – Динамо 12:0 (3:0, 5:0, 4:0)

Серія – 2:0

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Команда Дмитра Підгурського зуміла утримати свої ворота на замку, а натомість закинула 12 шайб суперникам.

Таким чином, "Дніпро" виграв чвертьфінальну серію і вийшов до півфіналу УХЛ, де зустрінеться з "Донбасом". Перший матч команди проведуть 19 березня.

Дніпро – Динамо відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт МХК "Динамо" ХК Дніпро Хокей
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