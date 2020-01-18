"Дніпро" втретє у сезоні обіграв "Черкаські Мавпи"

"Дніпро" здобув впевнену виїзну перемогу над "Черкаськими Мавпами" в матчі чемпіонату України (101: 86).

Черкаські Мавпи – Дніпро 86:101 (23:23, 22:20, 19:34, 22:24)

Макс Закурдаєв першим відкрив рахунок у грі після виграного Фесенком спірного м’яча. Проте, вже за декілька секунд молодий центровий "Мавп" Дмитро Скапінцев також відповів двома очками в кошик гостей.

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Після цього Беліков та Скапінцев ще раз забили в кільце суперника, але здійснити ривок черкасцям так і не вдалося, адже Тимофеєнко швидко влучив триочковий. Перша чверть проходила на рівних та в дуже швидкому темпі й завершилась з рівним рахунком – 23:23.

В другому періоді гру на себе взяв новачок гостей – Террел, єдиний гравець в Суперлізі, що має досвід виступів за команду НБА. Але, команда Міхельсона зуміла витримати удар та не відстати в рахунку, ба більше, в кінцівці періоду завдяки стовідсотковій точності дальніх від капітана Кольченка "Мавпи" вийшли вперед – 45:43.

У третій десятихвилинці команда Дениса Журавльова зуміла нейтралізувати напад господарів. До цього дніпряни додали хороший відсоток реалізації власних кидків і в підсумку за третій період команда у синіх майках мала 13 балів переваги.

В заключній чверті гості продовжили домінувати на паркеті і не дозволили глядачам ні на секунду сумніватися у своїй перемозі.