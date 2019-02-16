"Дніпро" здобув феєричну перемогу в чемпіонаті України з баскетболу: відео

"Дніпро" на останніх секундах вирвав перемогу в "Запоріжжя". Віце-чемпіон України на домашньому майданчику здолав другу команду чемпіонату з рахунком 87:83.

"Дніпро" – "Запоріжжя" 87:83 (23:17, 25:22, 16:24, 23:20).

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Гравці "Дніпра" впевнено провели першу половину матчу, однак, провалили третю чверть, дозволивши "Запоріжжю" скоротити відставання з 9 до 1 пункту.

У грі нервів у кінці зустрічі ж переможцем вийшли гравці "Дніпра". Спочатку Олександр Мішула результативно завершив прохід під кільце. А Дмитро Глєбов із лінії штрафних встановив остаточні цифри на табло.

Фоторепортаж від Ukrbasket з матчу "Дніпро" – "Запоріжжя":

Найбільше ж до перемоги дніпрян доклався Станіслав Тимофеєнко, адже в його активі 18 очок. У гостей же вирізнявся Джеймс Хілл, який оформив дабл-дабл – 26 очок та 18 підбирань.

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