"Дніпро" здобув розгромну перемогу у фіналі кваліфікації Кубку Європи ФІБА

Український клуб "Дніпро" виграв перший матч фіналу кваліфікації Кубку Європи ФІБА. Дніпряни на виїзді перемогли білоруський "ЦОР-Борисфен".

ЦОР-Борисфен – Дніпро 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)

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У першій чверті на паркеті велася найбільш запекла боротьба, яку "Дніпро" виграв з різницею у три очки. Уже в наступній чверті підопічні Дениса Журавльова пішли у відрив, розгромивши господарів паркету.

На велику перерву "Дніпро" пішов за переваги в 14 очок. Після поновлення гри "ЦОР-Борисфен" не зумів нав'язати боротьбу й "Дніпро" утримував комфортну перемогу.

Зрештою, дніпряни свого не відпустили та довели матч до розгромної перемоги з різницею у 25 очок.

Команди проведуть матч-відповідь 9-го жовтня у Дніпрі. Переможець протистояння зіграє на груповому етапі Кубку Європи ФІБА.