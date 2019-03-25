"Дніпро" здобув вольову перемогу над "Кременчуком" і зрівняв рахунок в серії плей-офф УХЛ: відео

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"Дніпро" переміг "Кременчук"
"Дніпро" переміг "Кременчук" / УХЛ

У шостому матчі півфінальної серії чемпіонату Української хокейної ліги між херсонським "Дніпром" та "Кременчуком" так і не вдалося визначити учасника фіналу. Це завдання команди відклали на сьомий матч.

Рахунок в серії перед цим поєдинком був 3:2 на користь "Кременчука". Відтак всього одна перемога відділяла "містян" від виходу в фінал. І вони були близькі до цього. Перший період зустрічі пройшов у впертій боротьбі, але з невеликою перевагою гостей. "Сухий" рахунок на табло – справедливий підсумок першої 20-хвилинки.

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У другій 20-хвилинці команди показали яскраву та безкомпромісну боротьбу на кожній ділянці льоду. Вже на 5-й хвилині Тимур Гриценко зі зручної позиції "розпечатав" ворота Олега Петрова. Та через 9 хвилин білоруський форвард "Дніпра" Іван Дунаєв встановив "статус-кво" на табло.

Третій період хокеїсти "Кременчука" почали в меншості, чим на 25-й секунді й скористався "Дніпро" – відзначився Кирило Білоусов. Далі команди грали на зустрічних курсах, створюючи небезпеку як у одних, так і біля інших воріт. Але все ж херсонцям вдалося відстояти перемогу 2:1. І тим самим зрівняти рахунок у півфінальній серії.

Останній, сьомий матч півфінальної серії УХЛ відбудеться в Кременчуці 27 березня в 18.30. Саме там і вирішитися доля путівки у фінал чемпіонату та хто стане суперником "Донбасу".

Дніпро – Кременчук 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Рахунок в серії: 3:3
Шайби: 0:1, Гриценко (Ворона, Савченко), 24:31; 1:1, Дунаєв (Бондаренко) 34:39; 2:1, Бєлоусов (Янішевський, Дунаєв), 40:25.

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Теги: Спорт Хокей ХК "Дніпро" ХК "Кременчук"
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