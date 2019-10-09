"Дніпро" здолав "Борисфен" і вийшов у груповий раунд Кубка Європи FIBA

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Дніпро — Борисфен результат
Дніпро — Борисфен результат / ФБУ

"Дніпро" приймав білоруський "Борисфен" в матчі-відповіді кваліфікації Кубка Європи FIBA, маючи за плечима 25 очок переваги, які були здобуті у виїзному матчі.

Дніпро — Борисфен 81:71 (24:15, 13:15, 25:15, 19:26)

Перший матч: "Дніпро" здобув розгромну перемогу у фіналі кваліфікації Кубку Європи ФІБА

Господарі контролювали гру з самого її початку, заволодівши 9-очковою перевагою ще за підсумками першої чверті і лідирували у рахунку до завершення першої половини. "Дніпро" добре рухав м’яч, атакував із непоганим відсотком, намагаючись грати швидко у нападі та агресивно у захисті.

Головною проблемою для "Дніпра" стали 13 втрат, яких господарі припустились ще за першу половину. "Борисфен" хоч і грав обережніше, але у нападі мав проблеми, реалізувавши лише 28% кидків з гри, що не дозволило їм зачепитись у першій половині.

Друга половина вийшла схожою на першу: господарі впевнено виграли третю чверть, під час якої мали максимальні в цьому матчі 27 очок переваги. Однак втримати концентрацію у заключній десятихвилинці, яка вже була формальністю, команді Дениса Журавльова не вдалося. "Дніпро" дозволив супернику виграти заключний відрізок матчу, але на підсумковому результаті матча та всього протистояння це ніяк не позначилось.

"Дніпро" виграв і другий матч у "Борисфена" (81:71), забронювавши за собою місце у груповому раунді Кубка Європи FIBA. В основній частині турніру "Дніпро" зіграє проти "Київ-Баскета", білоруського "Цмокі-Мінська" та болгарського "Лєвські".

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Теги: Спорт Баскетбол БК Дніпро
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