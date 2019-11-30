"Дніпро" здолав "Черкаських Мавп" і наблизився до лідерства в Суперлізі, перемога "Київ-Баскету"

"Дніпро" здобув сьому перемогу в Суперлізі за підсумками матчу з "Черкаськими Мавпами" в регулярному чемпіонаті (82:70).

Дніпро – Черкаські Мавпи 82:70 (28:11, 21:23, 22:17 11:19)

Господарі повели з різницею в 17 очок вже після першої чверті, яку до кінця матчу "Мавпи" скоротили до 12 пунктів.

Читайте також: В Україні стартує друге коло баскетбольної Суперліги Паріматч: головні матчі

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став форвард гостей Сеад Хаджіфейзовіч, на рахунку якого 20 очок, а також 6 підбирань і результативна передача. У дніпрян найкращий показник у Максима Корнієнка – 17 очок.

Після восьми зіграних матчів "Прометей" і "Дніпро" лідирують в таблиці регулярного чемпіонату, маючи по 15 очок.

Харківські Соколи – Київ-Баскет 68:76 (17:23, 21:21, 20:22, 10:10)

У іншому матчі дня "Харківські Соколи" поступилися в домашньому поєдинку "Київ-Баскету" – 68:76.

Уболівальники харків’ян зачекалися на дебютну перемогу команди в елітному дивізіоні. Не стала переломною і зустріч проти одного з фаворитів сезону.

Це цікаво! Пас на українця Геруна став найкращим у листопаді в баскетбольному Єврокубку

Загартовані єврокубковими успіхами гості швидко захопили контроль за перебігом боротьби в свої руки. Харків’яни намагалися надто не відпускати суперника, та все ж дебют зустрічі кияни виграли.

Надалі гості спокійно контролювали перебіг подій, не дозволяючи харків’янам перехопити ініціативу. На боці киян була краща результативність. Господарі окрім стартових хвилин так більше жодного разу не виходили вперед. Найрезультативнішим у матчі став легіонер гостей Шеферд, який додав 19 очок до загальнокомандного здобутку, реалізувавши дві дальні спроби з трьох.

"Харківські Соколи" в наступному поєдинку грають 1 грудня вдома проти "Черкаських Мавп". Кияни того ж дня гратимуть у Дніпрі.