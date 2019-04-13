"Дніпро" зрівняв рахунок у серії плей-оф з "Хіміком"

"Дніпро" переміг вдома южненський "Хімік "у четвертому поєдинку півфінальної серії плей-оф Суперліги з баскетболу – 93:77.

"Дніпро" – "Хімік" 93:77 (29:13, 24:29, 22:23, 18:12)

Рахунок у серії: 2:2

Попередні матчі між командами: перший, другий, третій

Южненці добре знали після першого матчу в Дніпрі, наскільки потужно господарі можуть починати поєдинок. Та остаточно справитися з цією небезпекою гостям не вдалося. До середини стартової 10-хвилинки южненці намагалися надто не відставати від "Дніпра".

Та надалі різниця в рахунку стала швидко зростати. Захист гостей не встигав перекривати швидкі атаки дніпрян. При цьому в гравців "Хіміка" погано йшли кидки. Лише один двоочковий з 12 спроб. Два триочкових Рябчука та ще один Едвіна стали найвагомішим внеском у здобуток гостей. Відтак за паритету під щитами "Хімік" після першої 10-хвилинки вже програвав 16 очок.

У другій 10-хвилинці южненці додали агресії. Поступово їм вдалося збити атакувальний запал дніпрян, зросла реалізація. То ж до великої перерви гості змогли скоротити загальну різницю до 11 очок. Господарі залишалися кращими лише за реалізацією кидків з середньої відстані – 4/21 проти 8/20.

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На початку третьої чверті господарі зробили ривок, по черзі результативно завершили атаки Натяжко, Глєбов та Тимофеєнко. Южненці відреагували тайм-аутом. Після коректив гості відіграли чотири очка, а триочковий найрезультативнішого у складі гостей Едвіна скоротив загальну різницю до 10 очок.

На початку заключної 10-хвилинки южненці підібралися на відстань шести очок від "Дніпра". Залишалося ще 7 хвилин ігрового часу і у господарів було ще достатньо сил. Вони відповіли 8:0 на останній сплеск активності гостей. Зокрема забили з-за дуги Закурдаєв та Мішула. Яскравим підтвердженням переваги господарів стали два влучання Закурдаєва за дві хвилини до кінця. Він двічі обікрав суперників, які вже надто виснажилися.

Відтак "Дніпро" зрівняв рахунок у серії з "Хіміком". Фіналіст у цій парі визначиться в Южному 16 квітня.

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