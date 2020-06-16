До і після: Усик різко змінив імідж – фото
Непереможний український боксер Олександр Усик постав у новому образі. 33-річний боксер постригся та зголив бороду.
У своєму інстаграмі Олександр Усик опублікував дві світлини – до і після зміни іміджу.
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Боксер помітно посвіжішав на обличчі.
Олександр Усик / Фото instagram.com/usykaa
Зміну іміджу підтримали і підписники Олександра в інстаграмі.
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Коли Усик повернеться у ринг
Попередній бій боксер провів у жовтні 2019 року, коли у США переміг Чазза Візерспуна. Це був дебют для українця у суперважкій вазі.
Наступний бій офіційний претендент на титул WBO повинен провести проти Дерека Чісори.
Зустріч мала пройти 23 травня у Лондоні, але перенесена на невизначений термін через карантин.
Бій все ще може відбутися у Британії за порожніх трибун, або ж буде перенесений у Саудівську Аравію.