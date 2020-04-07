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До будинку чемпіона UFC вдерся грабіжник та "отримав на горіхи" від бійця: відео

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Ентоні Сміт / twitter.com/lionheartasmith

Боєць UFC у середній ваговій категорії Ентоні Сміт скористався у своєму будинку відпрацьованими на тренуваннях прийомами. Американець побачив у власному помешканні грабіжника та дав йому відсіч.

Як повідомляє видання ESPN, 5 квітня о 4 годині ранку у штаті Небраска, де проживає спортсмен. Ентоні розбудила його дружина і сказала, що в будинку є незнайомець. Сміт не роздумуючи пішов розбиратись зі зловмисником, а той вже не був радий, що вдерся саме в цей будинок.

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Сутичка між ними тривала понад п'ять хвилин, бійцю вдалось затримати грабіжника до прибуття поліції. Приїхавши на місце, правоохоронці заарештували чоловіка та дізнались його ім'я.

Як зазначив Ентоні, він не знав чи грабіжник озброєний, але його головна мета була захистити сім'ю.

Я не брешу, коли говорю, що це був один з найскладніших поєдинків за все моє життя. Я вступив в бій та був готовий померти. Він вдало приймав кожен удар і продовжував боротися зі мною. Коли хтось вривається вночі в чужий будинок, це закінчується погано,
– розповів Ентоні.

Ентоні Сміт та члени його родини – дружина, свекруха і троє дочок – не постраждали.

31-річний Сміт за професійну кар’єру здобув 32 перемоги і зазнав 14 поразок. Торік посів третю сходинку рейтингу середньої ваги UFC.

Останній бій у 2019 році Ентоні провів проти американця Джона Джонса та поступився супернику.  За підсумками всіх п'яти раундів всі судді віддали перемогу Джонсу – 48:44. Це 14-ї поразки Сміта в 45 боях.

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Раніше чемпіон напівважкої ваги Джон Джонс (26-1-1) був засуджений за водіння в нетверезому вигляді та визнав свою провину.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Змішані єдиноборства MMA
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