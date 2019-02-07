До Харкова їдуть навіжені фанати "Айнтрахта", їх супроводжуватиме німецька поліція

У четвер, 14 лютого, донецький "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Протистоятиме "гірникам" у Харкові німецький "Айнтрахт". На цей матч з фанатами гостьової команди приїдуть і німецькі правоохоронці.

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Очікується, що на цей матч приїдуть 2500-2700 німецьких уболівальників. За словами директора з експлуатації компанії "Шахтар Сервіс" Вадима Гунька, буде організовано не менш як п'ять прямих чартерних рейсів з Франкфурта. При цьому фанати прибудуть не самі, а у супроводі поліцейських.

"Там дуже серйозний рівень підготовки: німецьких фанів будуть супроводжувати їх поліцейські, стюарди й співробітники клубу по роботі з уболівальниками. До речі, УЄФА присудило цьому матчу високий рівень ризику. Пов'язано це з тим, що вболівальники "Айнтрахта" на попередньому виїзному матчі ЛЄ – проти "Лаціо" в Римі – влаштували безлади. В результаті УЄФА прийняв рішення присудити німецькому клубу дворічний "випробувальний термін": ще одне подібне порушення – і до кінця цього терміну всі виїзні матчі пройдуть без уболівальників "Айнтрахта", – розповів Вадим Гунько у коментарі виданню "Сегодня".

Матч-відповідь між "Шахтарем" та "Айнтрахтом" у Франкфурті відбудеться 21 лютого.

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