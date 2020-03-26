До кінця року в Україні доживуть не всі клуби: Худжамов про наслідки карантину

Український воротар "Маріуполя" Рустам Худжамов вважає, що після вимушеної перерви у чемпіонаті через пандемію коронавірусу, декілька клубів можуть перестати існувати.

Український воротар сказав, що у його клубі немає жодних проблем із виплатою зарплати. Худжамов вважає, що по хорошому потрібно дограти усі матчі чемпіонату, які залишились і все вирішити за спортивним принципом, але є великий форс-мажор – пандемія коронавірусу. Ризикувати здоров'ям не потрібно.

Читайте також Лікар "Чорноморця" дав оптимістичні прогнози з приводу знищення коронавірусу в Україні

Я думаю, що до кінця року в Україні доживуть не всі клуби. Не у всіх же був хороший фінансовий стан і до цього. Грошей буде менше, а проблем побільшає. Зарплати ж футболістам і співробітникам клубу ніхто не скасовував,

– прокоментував Худжамов в ефірі ТК "Футбол".

Додамо, що через пандемію коронавірусу усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинили. Чемпіонат Білорусії – єдиний чемпіонат у самому розпалі.

Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни у середу, 25 березня. Крім того, раніше у країні запровадили карантин з 12 березня по 3 квітня. Тепер його продовжили ще на 3 тижні.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram