24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

До кінця року в Україні доживуть не всі клуби: Худжамов про наслідки карантину

- Читать новость на русском
Рустам Худжамов / FootBoom

Український воротар "Маріуполя" Рустам Худжамов вважає, що після вимушеної перерви у чемпіонаті через пандемію коронавірусу, декілька клубів можуть перестати існувати.

Український воротар сказав, що у його клубі немає жодних проблем із виплатою зарплати. Худжамов вважає, що по хорошому потрібно дограти усі матчі чемпіонату, які залишились і все вирішити за спортивним принципом, але є великий форс-мажор – пандемія коронавірусу. Ризикувати здоров'ям не потрібно.

Читайте також Лікар "Чорноморця" дав оптимістичні прогнози з приводу знищення коронавірусу в Україні

Я думаю, що до кінця року в Україні доживуть не всі клуби. Не у всіх же був хороший фінансовий стан і до цього. Грошей буде менше, а проблем побільшає. Зарплати ж футболістам і співробітникам клубу ніхто не скасовував,
– прокоментував Худжамов в ефірі ТК "Футбол".

Додамо, що через пандемію коронавірусу усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинили. Чемпіонат Білорусії – єдиний чемпіонат у самому розпалі.

Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни у середу, 25 березня. Крім того, раніше у країні запровадили карантин з 12 березня по 3 квітня. Тепер його продовжили ще на 3 тижні.


Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Гороскоп на 26 березня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Спорту ФК Маріуполь Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
25 березня 19:18 Усик запустив новий челендж під час карантину: відео
Юрій Семенюк
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
25 березня 14:46 Джошуа – Пулєв: нова дата і місце бою
Юрій Семенюк
25 березня 14:05 Рівно 14 років тому Шевченко забив свій останній гол за "Мілан" в Італії – відео
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук