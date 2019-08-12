До матчу з "Брюгге" готуються всі, крім Попова та Дуелунда, – Хацкевич

У вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" зіграє проти бельгійського "Брюгге" другий матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич перед матчем з "Брюгге" розповів про стан гравців.

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Не готуються до поєдинку Денис Попов і Міккель Дуелунд. Перший отримав мікротравму в матчі за дубль, а другий продовжує відновлення.

У нас є хороший вибір нападників – Бесєдін, Соль, Родрігес. Маємо різні тактичні варіанти. Завтра вирішимо, як саме грати. Так, нам потрібно забивати, але й про захист не варто забувати. Одразу після матчу проти "Шахтаря" переключилися вже на "Брюгге". За короткий проміжок часу нас чекає шостий поєдинок. Потрібно демонструвати характер та силу волі. Доведеться грати "через неможу",

– передає слова Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Також Олександр Хацкевич прокоментував чутки про Миколу Шапаренка, якого пов'язували з "Зорею". За його словами, він залишається гравцем першої команди і готується до матчу з "Брюгге".

Нагадаємо, кияни у вівторок, 13 серпня, зіграють матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з "Брюгге" (перший матч 0:1). Початок зустрічі – о 20:30.

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