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До штабу "Дніпра-1" увійшов помічник Саррі у "Наполі"

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Італієць Ночентіні приєднався до тренерського штабу "Дніпра-1" / scdnipro1.com.ua

Під час зимового збору турецькому Белеку до клубу Української прем'єр ліги "Дніпро-1" приєднався італійський фахівець Луїджі Ночентіні. Раніше 31-річний тренер працював у штабі Мауріціо Саррі в італійських "Емполі" та "Наполі".

Ночентіні запевнив, що в українській команді його дуже добре прийняли, пише офіційний сайт "Дніпро-1".

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У своїх попередніх командах він відповідав за тактику та підготовку до матчів. Втім після запрошення Саррі до "Челсі" Ночентіні залишився без роботи.

Треба було прогресувати, тож для цього разом з іншими товаришами ми вирішили їздити вчитися. Відвідували тренування інших різних тренерів, курси, намагалися дізнаватися щось нове. Футбол потребує постійного прогресу, і тим він є прекрасним,
– розповідає фахівець.

Він підкреслив, що до українського клубу його запросив колишній захисник національної збірної України, а нині член тренерського штабу "Дніпра-1" Андрій Русол.

"Моє завдання – допомагати головному тренеру у питаннях тактики, підготовки до гри, розборі суперників. У нашого тренера є відмінні ідеї, а я, сподіваюся, зможу їх доповнити, щоб ми разом йшли вперед", – підкреслив Луїджі Ночентіні.

Резюмуючи, він запевнив, що був дуже радий отримати пропозицію з України. Мовляв, добре пам'ятає "Дніпро", який грав у фіналі Ліги Європи. До слова, тоді український клуб у півфіналі обіграв саме італійський "Наполі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. To Restart..️️..Winter Break Dnipro-1 #ilovemypassion

Допис, поширений Luigi Nocentini (@nocex88)

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Трансфери ФК Дніпро-1 УПЛ Футбол
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