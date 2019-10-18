До всіх цих подій у мене була гарна думка про Україну, – російська тенісистка

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Вероніка Кудерметова
Вероніка Кудерметова / GETTY IMAGES

Російська тенісистка Вероніка Кудерметова поспілкувалася з журналістами після перемоги над Еліною Світоліною на Кубку Кремля. Росіянка перемогла представницю України в 1/8 фіналу.

Після гри Вероніку запитали про відносини Росії та України. Зокрема, росіянка отримала таке запитання: "Дуже багато розмов про відносини Росії й України. Намагаються на цьому зробити хайп, зіштовхнути лобами або ж навпаки. Як ви на це все дивитеся і чи думали про це до матчу?"

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Кудерметова заявила, що в неї була нормальна думка про Україну до цих подій.

Ні, я не думала про це, це для мене не мало ніякого значення, з України моя суперниця або з іншої країни. Насправді, якщо бути відвертою, до всіх цих подій у мене була гарна й нормальна думка про Україну, що там нормальні люди, все добре.

Але коли все це почалося, коли з'являлися погані новини й був негатив, то дійсно всередині щось змінюється, і починаєш на все це дивитися з побоюванням. На підсвідомому рівні вже все по-іншому,
– цитує росіянку sport24.

Хто така Вероніка Кудерметова?22-річна російська тенісистка. На цей момент у рейтингу WTA Вероніка посідає 42 сходинку. Росіянка виграла тільки один турнірі серії WTA й чотири серії ITF.

Як відомо, Світоліна стартувала на Кубку Кремля з 1/8 фіналу. Українка програла росіянці за підсумками трьох сетів.

Також на стадії 1/8 фіналу турнір у Москві покинула Даяна Ястремська.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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