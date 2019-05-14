До збірної України з футболу запросили гравця з чемпіонату Молдови

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Мирослав Мазур
Мирослав Мазур / ФК "Ворскла"

До лав національної збірної України з футболу запросили 20-річного оборонця Мирослава Мазура, який нині на правах оренди захищає кольори молдавського "Сфинтул Георге".

Права на гравця належать полтавській "Ворсклі". Саме цей клуб повідомив про виклик гравця.

Однак на сайті Федерації футболу України немає інформації про виклик цього гравця. При цьому що гравці, які виступають в іноземних чемпіонатах, швидше отримують повідомлення про виклик. В списку є 11 футболістів, які виступають закордоном. Мазура серед них немає. 

До слова: Шевченко викликав 11 легіонерів на матчі проти Сербії та Люксембургу

Нагадаємо, що збірники з іноземних чемпіонатів прибудуть у розташування національної команди 25 травня. Саме цього дня в харківській резиденції "синьо-жовтих" розпочнеться збір. Двоє легіонерів, Едуард Соболь та Артем Кравець, можуть бути задіяні в матчах заключних турів чемпіонатів Чехії та Туреччини відповідно, що відбудуться 26 травня. У такому разі вони приєднаються до головної команди країни 1 червня — разом із гравцями, які виступають у вітчизняній Прем’єр-лізі. Повний список виконавців, викликаних на збір, буде оголошено пізніше.

7 та 10 червня у Львові збірна України проведе поєдинки відбірного турніру Євро-2020 проти команд Сербії та Люксембургу.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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