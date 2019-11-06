До збірної України з хокею довикликали ще одного гравця

Головний тренер збірної України з хокею Сергій Вітер вирішив довикликати на збори команди 22-літнього Кирила Жовніра.

У нинішньому чемпіонаті України Кирило Жовнір грає за донецький "Донбас". Минулого сезону захищав кольори "Донбасу" та "Динамо". Загалом у регулярному чемпіонаті провів 32 матчі, набрав 9 (0+9) очок.

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Сезон 2017-2018 років він провів у складі "Донбасу", набрав у 36 матчах 5 (1+4) очок при показнику корисності +29. Раніше захисник виступав у чемпіонатах України у складі "Дженералз" та "Кременчука" – 68 матчів, 14 (4+10) очок. У сезонах 2014-2015 та 2016-2017 гравець також виступав у північноамериканській WSHL, де в 69 матчах закинув 8 шайб і набрав 19 асистентських балів. Також в активі Кирила 10 матчів у складі національної збірної на двох чемпіонатах світу у Дивізіоні 1Б.

Нагадаємо, 4 листопада національна чоловіча збірна команда України розпочала навчально-тренувальний збір під керівництвом Сергія Вітера. До списку кандидатів у національну збірну команду України увійшли 23 спортсмени, 21 з яких виступають в Україні, двоє – за кордоном. Головний тренер Сергій Вітер запросив на збір двох воротарів, дев'ять захисників та дванадцять нападників.

Склад збірної України з хокею:

Воротарі: Богдан Дьяченко ("Донбас"), Олег Петров ("Дніпро")

Захисники: Олександр Александров ("Кременчук"), Володиммр Алексюк ("Білий Барс"), Олександр Боєвих ("Кременчук"), Андрій Григор’єв ("Донбас"), Денис Петрухно ("Бобруйськ", Білорусь), Володимир Романенко ("Донбас"), Юрій Сильницький ("Донбас"), Павло Таран ("Білий Барс"), Кирило Жовнір ("Донбас").

Нападники: Сергій Бабинець ("Білий Барс"), Микита Буценко ("Сосновець", Польша), Олексій Ворона ("Кременчук"), Тимур Гриценко ("Кременчук"), Ілля Коренчук ("Донбас"), Владислав Куцевич ("Білий Барс"), Владислав Луговий ("Дніпро"), Віталій Лялька ("Донбас"), Вадим Мазур ("Донбас"), Руслан Ромащенко ("Дніпро"), Іван Савченко ("Кременчук"), Олексій Янішевський ("Дніпро").