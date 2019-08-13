Добровільна поїздка в Росію може поставити хрест на кар'єрі українських боксерів, – Валуєв

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Микола Валуєв
Микола Валуєв / Фото з відкритих джерел

Російський боксер Микола Валуєв прокоментував відмову українських боксерів від участі в чемпіонаті світу в Єкатеринбурзі (Росія). Росіянин заявив, що добровільна поїздка українців може поставити хрест на їх кар'єрі.

За словами Валуєва, Федерація боксу України підпорядковується політичному процесу, який росіянин назвав гротескним.

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Визначальним фактором стане те, чи зважаться українські боксери відправитися в Росію. Головне – не гроші й бажання, а питання, що з ними буде далі. Добровільна поїздка в Росію може поставити хрест на кар'єрі українських боксерів.

За останні роки Україна знущалась так, що перестала когось чимось дивувати. Досить згадати, що вони зробили з російською мовою. ФБУ не може думати про спортсменів, адже там все підпорядковано гротескному політичного процесу,
– сказав Валуєв RT.

Федерація боксу України не буде відправляти офіційну делегацію на чемпіонат світу з боксу в Єкатеринбург. Однак боксери можуть поїхати на змагання за власні кошти.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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