Додаток Gradient: на кого зі знаменитостей схожі гравці збірної України

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Марлос
Марлос / ФК "Шахтар"

У мережі набирає популярності додаток Gradient, який показує, на яку знаменитість схожа людина на фото.

Додаток вирішили застосувати і до гравців збірної України.

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Додаток вважає, що Руслан Маліновський схожий на Зака Ефрона.

Тарас Степаненко – на Хань Джана.  

На думку програми, Сергій Кривцов має чимало схожого з Джаретом Лето.

 

Томом Крузом в збірній України може вважатися нападник Роман Яремчук.

Хоч Усейн Болт і не є голлівудською знаменитістю, як попередні представники, але саме на нього схожий Олександр Караваєв.

Циганков же схожий на Х'ю Джекмена.

Пятов, на думку штучного інтелекту, має схожість з Лдоном Траволтою.

Жуніор Мораес – "одне обличчя" з Джерардом Батлером.

Марлос же як Роберт Дауні-молодший.

Щодо Олександра Зінченка, то він схожий на іншого футболіста – Бастіана Швайнштайгера. 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу LifeStyle
Джерело: 24 канал
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