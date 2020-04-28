Договірні матчі в України: відомий тренер, якого підозрюють в участі, розповів свою версію

Колишній тренер "Металіста", "Говерли" та "Маріуполя" Олександр Севідов фігурує у двох розслідування щодо договірних матчів в Україні. Зокрема, це матч Першої ліги України сезону 2016/2017 "Іллічівець" – "Гірник-Спорт" і ряд поєдинків за участю клубу "Суми".

Олександр Севідов дав інтерв'ю виданню Tribuna.com, в якому розповів про розслідування договірних матчів.

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Севідов розповів про рішення по договірних матчах ФК "Суми".

Клуб позбавили професійного статусу, а шістьох гравців пожиттєво відсторонили від футбольної діяльності.

Севідов заявив, що Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) виніс рішення не тільки по клубу та гравцям, але й по ньому. Севідова стверджує, що його визнали не винним і рішення вже вступило в силу.

КДК відправив справу на додатковий розгляд. Не наново – а на додаткове. Тому що деякі учасники справи подали апеляцію,

– заявив екстренер.

Справу ФК "Суми" розслідувала поліція. "Ці документи підписані поліцією і прокуратурою", – сказав Севідов, після чого зачитав документи.

"Перше – в момент проведення матчу Козар (на той момент керівник "Сум", – Спорт24) зв'язався з Давидовим і сказав про те, що "Суми" в перерві матчу з "Десною" прийняли рішення злити матч і зіграти на ставках . У команді про це знали 5 гравців на полі. Давидов сказав, що спілкувався про це з Севідовим і той відразу зрозумів, хто з гравців зливає матч. Тобто, ніхто не знав, але Севідов вже здогадався.

Інше – у 2017-у Севідов зв'язався з Козарем і повідомив, що суддя матчу захотів за перемогу "Сум" не 40 тисяч, а 50. На що Козар погодився. Але ви арбітра цієї гри покарали? Клянуся дочкою, що ніколи в житті не спілкувався з суддями по такому приводу.

Третє – мені дзвонить гравець і каже: "Думаєте, будуть з суддями сьогодні працювати?" Відповів: "Будуть – очки потрібні і тим, і тим". Знаєте, що вони пишуть? Севідов мав на увазі "Суми". Але чому саме цей клуб? Де тут Севідов і договірні матчі?", – резюмував Севідов.



Олександр Севідов / Фото ua.tribuna.com

"По матчу "Волинь" – "Суми", – продовжив Севідов, – дослівно привожу наш діалог з Козарем, який записаний поліцією. Він каже мені: "Сьогодні буду зустрічатися з одним. Ну я йому за перемогу запропоную 100, а за нічию – 30. Нормально?" Відповів йому: "Нормально".

Поліція пише: "Севідов вступив в змову з Козарем". Хабар дають для чого? Щоб отримати вигоду собі або третій стороні. Але тут заковика – Севідов не працював у "Сумах", не отримував зарплату, преміальні. І на цьому справа зупинилася. У справі навіть помилку зробили в моєму прізвищі", – сказав Севідов.

Також Севідов прокоментував матч "Іллічівець" – "Гірник-Спорт", який відбулася 14 листопада 2016 року, і завершився перемогою маріупольського клубу з рахунком 3:1.

При цьому перший тайм виграли гості. Упродовж матчу були зафіксовані аномальні суми ставок на виграш ФК "Гірник-Спорт" в першому таймі і загальну перемогу "Іллічівця".

Матч потрапив під підозру Комітету етики та чесної гри, клуби підключали до розслідування поліцію, а поєдинок офіційні особи називали договірними.

Остаточного вердикту по матчу немає. Севідов відповів на звинувачення на свою адресу через гру.

Іллічівець – Гірник-Спорт відеоогляд матчу

Севідов був звільнений з "Іллічівця", який був перейменований у "Маріуполь", хоча й успішно пряцював біля керма "азовців".

Щоб пояснити відставку, Севідов та "Маріуполь" заявили, що мають різне бачення розвитку клубу.

"Відразу хочу сказати, що в цій всій ситуації є конфіденційна інформація. Ще триває слідство. Але спробую пояснити, як все було насправді. Для громадськості ми сказали – різні погляди на стратегічний розвиток клубу.

Я підписував контракт ще з директором Разумним. Коли прийшов Санін, у мене був підписаний контракт з клубом, але не було підписано додаток. Його не хотіли зі мною підписувати, але нікуди не поділися – підписали", – сказав Севідов.



Олександр Севідов / Фото ua.tribuna.com

За словами Севідова, після того, як про матч з "Гірником-Спорт" почали говорити публічно, у нього була розмова з віцепрезидентом Андрієм Саніним.

У нього був ряд умов, на які я не міг піти. Так само, як і у мене були умови, на які вже не міг піти клуб. І ми вирішили для народу сказати про стратегічний розвиток. Але чутки про ті матчі вже ходили. Точніше – інсайдерська інформація,

– заявив Севідов.

"Але чутки про ті матчі вже ходили. Точніше – інсайдерська інформація. Але що це таке? Інформація достовірна, так. Але це чиїсь секрети, чутки.

За цією інформацією і за інформацією Баранки, є організатор, який подзвонив футболістам "Маріуполя" і "Гірника-Спорту". Два футболіста "Маріуполя" пішли до Севідова і сказали перед грою: "Ми програємо перший тайм, але виграємо другий".

Але як? Навіщо вони це зробили? Навіщо їм це говорити мені? Я ж можу в перерві поміняти цих захисників і все – змова руйнується. Або взагалі на гру не поставити. До речі, один з цих хлопців так і просидів всю гру на заміні. Зараз просто вигідно все злити на мене", – зазначив тренер.

Севідов переконує, що його звинувачують не в організації договірних матчів.

З мене зробили Аль Капоне українського футболу. Але я як жив в трикімнатній квартирі в хрущовці в Дніпродзержинську, так і живу,

– сказав Севідов.

Севідов додав, що після відходу з "Маріуполя" у нього не було жодної розмови з керівництвом клубу. Він переконує, що клуб не планує його захищати.

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