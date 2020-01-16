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Дохід клубів України склав 111 мільйонів євро, Англії – понад 5 мільярдів євро

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Дохід клубів України склав 111 мільйонів євро / shakhtar.com

УЄФА випустив економічний звіт за підсумками 2018 фінансового року. Згідно з даними УЄФА, Англія має найбільший дохід у Європі.

Топ-5 країн за рівнем заробітку

Виторг клубів з Англії склав понад 5,4 мільярда євро, йдеться у звіті УЄФА. 53% становить дохід від домашніх телеправ. 26% – спонсорські контракти.

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Клуби Німеччини та Іспанії показали практично рівний заробіток – 3,156 мільярда і 3,145 мільярда євро відповідно. Виторг клубів Італії – 2,307 мільярда євро.

До топ-10 потрапили футбольні ліги Франції, Росії, Нідерландів, Португалії та Бельгії.

Втім, мільярд і більше євро заробили тільки Англія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.


Скріншот із сайту УЄФА

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Показники України

Україна у рейтингу розташувалася на 21 місці з 55 країн. Окрім топ-10 країн, Україну в рейтингу випередили Казахстан, Польща, Угорщина, Греція, Норвеія, Швеція, Австрія, Данія, Швейцарія, Шотландія.

Дохід українських клубів у 2018 році склав 111 мільйонів євро.

Заробіток від телеправ склав всього 3%, що є одним з найгірших показників серед всіх країн.

69% українські клуби заробили завдяки виплатам УЄФА. 22% склали виплати спонсорів, а ще 4% – інші доходи.


Скріншот із сайту УЄФА

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Цікаві дані

В Англії, Іспанії та Україні понад половина футбольних спонсорів походять з іншої країни.

Англійська Прем'єр-ліга ще більше зміцнила свою репутацію ліги з найбільш глобальною привабливістю – 18 іноземних спонсорів (13 з Азії, 4 з Північної Америки та одна з Африки).

Іспанія (11) та Україна (7) – це інші дві країни, де понад половини спонсорів у вищому дивізіоні мають штаб-квартиру в інших країнах.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УЄФА УПЛ
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