Дохід "Шахтаря" за минулий сезон склав 3,7 мільярда гривень

Донецький "Шахтар" представив фінансовий звіт за сезон 2018/19. У цьому сезоні загальний дохід "гірників" склав 3 мільярди 761 мільйон гривень з урахуванням ПДВ.

Як повідомляє сайт клубу, з продажу та оренди гравців донеччани заробили 1 мільярд 478 мільйонів гривень. Доходи від УЄФА і ФІФА склали 1 мільярд 603 мільйони гривень.

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Доходи від комерційної діяльності – 680 мільйонів гривень. Зі спонсорства та реклами "Шахтар" отримав 586 мільйонів, а з ТВ-прав – 26 мільйонів гривень.

Продаж абонементів і квитків принесли чемпіонам України 39 мільйонів гривень.



Інфографіка shakhtar.com

Всього "Шахтар" заплатив у сезоні 2018/19 512 мільйонів 313 тисяч гривень податків. Це на 7,8 млн гривень більше, аніж у 17/18.