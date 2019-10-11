Дохід "Шахтаря" за минулий сезон склав 3,7 мільярда гривень

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Власник "Шахтаря" Ринат Ахметов
Власник "Шахтаря" Ринат Ахметов / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" представив фінансовий звіт за сезон 2018/19. У цьому сезоні загальний дохід "гірників" склав 3 мільярди 761 мільйон гривень з урахуванням ПДВ.

Як повідомляє сайт клубу, з продажу та оренди гравців донеччани заробили 1 мільярд 478 мільйонів гривень. Доходи від УЄФА і ФІФА склали 1 мільярд 603 мільйони гривень.

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Доходи від комерційної діяльності – 680 мільйонів гривень. Зі спонсорства та реклами "Шахтар" отримав 586 мільйонів, а з ТВ-прав – 26 мільйонів гривень.

Продаж абонементів і квитків принесли чемпіонам України 39 мільйонів гривень.


Інфографіка shakhtar.com

Всього "Шахтар" заплатив у сезоні 2018/19 512 мільйонів 313 тисяч гривень податків. Це на 7,8 млн гривень більше, аніж у 17/18.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
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