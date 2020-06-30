"Доктор Сталевий Молот" повертається?: Володимир Кличко заінтригував поверненням на ринг
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко поділився з вболівальниками своїми тренуваннями. Боксер заінтригував черговою світлиною.
Цього разу Володимир Кличко опублікував фото з тренувального процесу у своєму Instagram.
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Українець знаходиться у відмінній формі. Щоправда, Володимир ніяк не прокоментував фотографію, лише додавши кілька хештегів.
Повернення Володимира Кличка на ринг
- Володимир Кличко завершив кар'єру боксера у серпні 2017 року. Останній бій українець провів 29 квітня 2017 року, у якому Кличко технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.
- Після цього у ЗМІ з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Кличко не давав прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри. Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг заради рекорду.
- Українець начебто хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 55 років.