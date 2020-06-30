Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко поділився з вболівальниками своїми тренуваннями. Боксер заінтригував черговою світлиною.

Цього разу Володимир Кличко опублікував фото з тренувального процесу у своєму Instagram.

До теми Філософія Володимира Кличка: Оточуйте себе тими, хто розумніший

Українець знаходиться у відмінній формі. Щоправда, Володимир ніяк не прокоментував фотографію, лише додавши кілька хештегів.

Повернення Володимира Кличка на ринг