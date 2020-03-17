Долар та гречка за 30,5 гривень: букмекери приймають ставки на час карантину

Мабуть, сьогодні вже не можна знайти людину, яку б не торкнулася ситуація, пов'язана з коронавірусом. Вболівальники залишилися без топових спортивних подій, меломани здають квитки на концерти, а туристам доводиться відкладати свої плани на подорожі.

Всі, так чи інакше, виявилися заручниками ситуації, тому головне – не піддаватися паніці та дотримуватися рекомендацій лікарів.

До слова Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога

Одна з основних порад – не залишати будинок без крайньої потреби. Щоб не було спокуси вийти на вулицю, деякі банки, наприклад, пропонують солідні кешбеки на покупки онлайн-ігор або оплату підписок на таких ресурсах, як Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store.

Parimatch відкрив широку лінію ставок на період карантину. Точніше на те, до яких наслідків може привести Covid-19.

Курс долара до гривні на 1 липня, за оцінками аналітиків Parimatch, з імовірністю 46% складе більше 30,5

50% на те, що на початок квітня вартість гречки буде не менше 30,5 гривень за кілограм, а цукор – дорожчий 15 гривень

Шанси на своєчасне (24 липня 2020 року) відкриття Олімпіади в Токіо складають тільки 32%

І цілих 68% на те, що до 1 червня 2020 року буде скасовано заборону на проведення масових заходів

Експерти Parimatch прогнозують з ймовірністю в 54%, що ВООЗ оголосить про створення вакцини від COVID-19 до кінця року



