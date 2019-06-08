Домінік Тім сенсаційно переміг Джоковича й вдруге поспіль зіграє у фіналі Ролан Гаррос

Австрійський тенісист Домінік Тім сенсаційно другий рік поспіль вийшов у фінал Відкритого чемпіонату Франції Ронал Гаррос. У півфіналі Тім переміг першу ракетку світу Новака Джоковича.

Новак Джокович – Домінік Тім 2:3 (2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7)

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Перші два сети матчу відбулися ще в п'ятницю, 7-го червня. Однак через несприятливі погодні умови поєдинок перенесли на суботу. Перший сет матчу досить легко виграв австрієць, який посідає четверте місце в рейтингу ATP.

У другому сеті перемогу вже святкував лідер світового рейтингу Джокович. Після поновлення поєдинку Тіму вдалося у складній боротьбі виграти третій сет, але Джокович записав у свій актив четверту партію.

У вирішальному п'ятому сеті матч знову був перерваний за рахунку 4:1 на користь Тіма. Перерва пішла на користь Джоковичу, який зумів відігратися. Однак австрієць все ж дотиснув серба. За ранку 5:4 Тім не зумів реалізувати два матч-боли. А за рахунку 6:5 Домінік заробив ще один матч-бол і реалізував його.

Домінік Тім другий рік поспіль виходить у фінал Ролан Гаррос. У вирішальному матчі Домінік зіграє проти Рафаеля Надаля, який вибив Роджера Федерера. У 2018 році Тім програв у фіналі саме Надалю, який 11 разів перемагав у Парижі.