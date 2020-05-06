"Донбас Арена" претендує на звання найкращого стадіона світу

Авторитетне іспанське видання Marca вирішило визначити найкращий футбольний стадіон у світі.

Шляхом голосування серед 14 мільйонів респондентів було складено список з 40 стадіонів, з яких і буде визначено найкращого. Серед претендентів на це звання виявилася і "Донбас Арена", пише 24 канал.

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На даний момент в голосуванні лідирує Міжнародний стадіон Каїра, на якому виступає єгипетський "Аль-Ахлі". Взяти участь в голосуванні можна тут.

Що відомо про "Донбас Арену"?

"Донбас Арена" у довоєнний час був домашнім стадіоном місцевого "Шахтаря" та справжньою візитівкою міста шахтарів. Загалом поміщав понад 51 тисячу 500 глядачів і навіть на матчі внутрішнього чемпіонату на "Арену" приходили понад 40 тисяч глядачів.



Крім "Шахтаря", домашні матчі на стадіоні проводила збірна України, зокрема, під час домашнього "Євро-2012". Востаннє у Лізі чемпіонів "гірники" грали на рідному стадіоні 27 листопада 2013 року проти іспанського "Реал Сосьєдад".



Пізніше, у 2014 році, після збройної агресії Росії донецький "Шахтар" припинив приймати матчі на домашньому стадіоні. Нині "Донбас Арена" досі перебуває під окупацією бойовиків.

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