"Донбас Арена" в окупованому Донецьку увійшла у список найкращих стадіонів в історії ЛЧ

Стадіон "Донбас Арена", що нині розташований в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку, посів 23 місце у рейтингу найкращих стадіонів в історії Ліги чемпіонів.

При визначенні найкращих стадіонів враховувалася їх архітектура, атмосфера та матчі, що були проведені на них. Рейтинг склав журнал FouFourTwo.

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Найкращі стадіони в історії Ліги чемпіонів

1. "Сигнал Ідуна Парк" або "Вестфаленстадіон" – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина);

2. "Енфілд" – "Ліверпуль" (Англія);

3. "Камп Ноу" – "Барселона (Іспанія);

4. "Селтік Пар" – "Селтік" (Шотландія);

5. "Сантьяго Бернабеу" – "Реал" Мадрид (Іспанія);

22. "Шюкрю Сарачоґлу" – "Фенербахче" (Туреччина);

23. " Донбас Арена " – "Шахтар" Донецьк (Україна);

" – "Шахтар" Донецьк (Україна); 24. "Георгіос Караїскакіс" – "Олімпіакос" Пірей (Греція).

Що відомо про "Донбас Арену"?"Донбас Арена" у довоєнний час був домашнім стадіоном місцевого "Шахтаря" та справжньою візитівкою міста шахтарів. Загалом поміщав понад 51 тисячу 500 глядачів і навіть на матчі внутрішнього чемпіонату на "Арену" приходили понад 40 тисяч глядачів.



Крім "Шахтаря", домашні матчі на стадіоні проводила збірна України, зокрема, під час домашнього "Євро-2012". Востаннє у Лізі чемпіонів "гірники" грали на рідному стадіоні 27 листопада 2013 року проти іспанського "Реал Сосьєдад".



Пізніше, у 2014 році, після збройної агресії Росії донецький "Шахтар" припинив приймати матчі на домашньому стадіоні. Нині "Донбас Арена" досі перебуває під окупацією бойовиків.



Найкращі стадіони в історії Ліги чемпіонів за версією FourFourTwo