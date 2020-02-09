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"Донбас Арена" в окупованому Донецьку увійшла у список найкращих стадіонів в історії ЛЧ

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"Донбас Арена" посіла 23 місце у рейтингу найкращих стадіонів в історії Ліги чемпіонів / shakhtar.com

Стадіон "Донбас Арена", що нині розташований в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку, посів 23 місце у рейтингу найкращих стадіонів в історії Ліги чемпіонів.

При визначенні найкращих стадіонів враховувалася їх архітектура, атмосфера та матчі, що були проведені на них. Рейтинг склав журнал FouFourTwo.

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Найкращі стадіони в історії Ліги чемпіонів

  • 1. "Сигнал Ідуна Парк" або "Вестфаленстадіон" – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина);
  • 2. "Енфілд" – "Ліверпуль" (Англія);
  • 3. "Камп Ноу" – "Барселона (Іспанія);
  • 4. "Селтік Пар" – "Селтік" (Шотландія);
  • 5. "Сантьяго Бернабеу" – "Реал" Мадрид (Іспанія);
  • 22. "Шюкрю Сарачоґлу" – "Фенербахче" (Туреччина);
  • 23. "Донбас Арена" – "Шахтар" Донецьк (Україна);
  • 24. "Георгіос Караїскакіс" – "Олімпіакос" Пірей (Греція).

Що відомо про "Донбас Арену"?"Донбас Арена" у довоєнний час був домашнім стадіоном місцевого "Шахтаря" та справжньою візитівкою міста шахтарів. Загалом поміщав понад 51 тисячу 500 глядачів і навіть на матчі внутрішнього чемпіонату на "Арену" приходили понад 40 тисяч глядачів.

Крім "Шахтаря", домашні матчі на стадіоні проводила збірна України, зокрема, під час домашнього "Євро-2012". Востаннє у Лізі чемпіонів "гірники" грали на рідному стадіоні 27 листопада 2013 року проти іспанського "Реал Сосьєдад".

Пізніше, у 2014 році, після збройної агресії Росії донецький "Шахтар" припинив приймати матчі на домашньому стадіоні. Нині "Донбас Арена" досі перебуває під окупацією бойовиків.

найкращі стадіони в історії Ліги чемпіонів
Найкращі стадіони в історії Ліги чемпіонів за версією FourFourTwo

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Футбол Спорт Шахтар Новини Спорту Війна на Донбасі Новини Донецька Окуповані території Проросійські бойовики Ліга чемпіонів
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