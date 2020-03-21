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"Донбас" хоче повернутися у КХЛ: хокейний клуб покинув лігу через агресію Росії

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ХК "Донбас" / hcdonbass.com

Український хокейний клуб "Донбас" хоче повернутися у Континентальну хокейну лігу (КХЛ). "Донбас" припинив виступи у КХЛ після початку війни на сході України у 2014 році.

Президент "Донбасу" Борис Колесніков заявив, що хотів би, щоб його клуб грав у Континентальній хокейній лізі.

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Що таке КХЛ? Хокейна ліга в Євразії, створена на початку 2008 року. Ця ліга із сезону 2008/09 замінила чемпіонат Росії з хокею.

Колесніков заявив, що "Донбас" зможе повернутися у КХЛ, якщо в Україні настане мир.

Думаю, що з настанням миру все можна буде відновити. Головне – це мир в Україні, все інше не має ніякого значення. Коли буде мир, тоді вже можна буде говорити про відновлення "Дружби", про новий аеропорт і можливості повернутися в еліту світового хокею. Зараз ми сильно не турбуємо керівництво КХЛ,
– сказав Колесніков в інтерв'ю "Чемпіонату".

Водночас президент "Донбасу" переконаний, що повернення його клубу в КХЛ – це довгий процес.

"Чи хотіли б ми грати у КХЛ? Так, хотіли б. Наскільки це можливо? Це довгий процес", – сказав Колесніков.

Що відомо про "Донбас"

  • "Донбас" – найсильніший хокейний клуб України. Донеччани 7 разів вигравали національну першість.
  • Володар Континентального кубка IIHF 2013.
  • У сезоні 2012/2013 українці дебютували у КХЛ. "Донбас" посів 9-е місце в Західній конференції.
  • У наступному сезоні донеччани посіли четверте місце Західної конференції та дійшли до півфіналу плей-офф.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт ХК Донбас Хокей
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