"Донбас" хоче повернутися у КХЛ: хокейний клуб покинув лігу через агресію Росії

Український хокейний клуб "Донбас" хоче повернутися у Континентальну хокейну лігу (КХЛ). "Донбас" припинив виступи у КХЛ після початку війни на сході України у 2014 році.

Президент "Донбасу" Борис Колесніков заявив, що хотів би, щоб його клуб грав у Континентальній хокейній лізі.

Читайте також Український "Донбас" блискуче виграв турнір у Росії

Що таке КХЛ? Хокейна ліга в Євразії, створена на початку 2008 року. Ця ліга із сезону 2008/09 замінила чемпіонат Росії з хокею.

Колесніков заявив, що "Донбас" зможе повернутися у КХЛ, якщо в Україні настане мир.

Думаю, що з настанням миру все можна буде відновити. Головне – це мир в Україні, все інше не має ніякого значення. Коли буде мир, тоді вже можна буде говорити про відновлення "Дружби", про новий аеропорт і можливості повернутися в еліту світового хокею. Зараз ми сильно не турбуємо керівництво КХЛ,

– сказав Колесніков в інтерв'ю "Чемпіонату".

Водночас президент "Донбасу" переконаний, що повернення його клубу в КХЛ – це довгий процес.

"Чи хотіли б ми грати у КХЛ? Так, хотіли б. Наскільки це можливо? Це довгий процес", – сказав Колесніков.

Що відомо про "Донбас"

"Донбас" – найсильніший хокейний клуб України. Донеччани 7 разів вигравали національну першість.

Володар Континентального кубка IIHF 2013.

У сезоні 2012/2013 українці дебютували у КХЛ. "Донбас" посів 9-е місце в Західній конференції.

У наступному сезоні донеччани посіли четверте місце Західної конференції та дійшли до півфіналу плей-офф.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.