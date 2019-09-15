"Донбас" і "Дніпро" влаштували справжній хокейний трилер у матчі-відкритті УХЛ: відео
14 вересня відбувся матч-відкриття сезону 2019/20 Української хокейної ліги – Парі-Матч між "Донбасом" і "Дніпром". Команди зустрічалися на домашній арені донеччан "Альтаїр".
Донбас – Дніпро 4:5 ОТ (2:3, 0:0, 2:1, 0:1)
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У минулому сезоні дебютант чемпіонату ХК "Дніпро" боровся з "Донбасом" за головний приз турніру. Той матч закінчився з рахунком 4:1 на користь "Донбасу".
Перший удар в сторону воріт, який був нанесений в першому періоді, трапився лише на 5 хвилині гри (у виконанні Віталія Ляльки). До цього обидві команди не проявляли бурхливої активності.
Через пару хвилин, несподівано для вболівальників "Донбасу", забили. Відзначився Денис Васеленко. Але, не встигла секундна стрілка зробити повне коло, як Володимир Романенко, після удару Віталія Ляльки, зрівнює рахунок – 1:1. Далі гра пішла на зустрічних курсах. Команди мали небезпечні моменти, але надійно грали воротарі – Петров і Горячевських.
Через 5 хвилин обидві команди знову обмінялися шайбами. Тільки тепер першими забили донеччани, а херсонці, змушені були відіграватися – 2:2.
Здавалося перший період так і завершиться з нічийним рахунком. Але, за хвилину до кінця першого періоду, коли "Дніпро" отримав чисельну перевагу в 2 гравця, новачок херсонців Мікс Ліпсбергс, виводить гостей вперед – 2:3.
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Розв'язка гри наступила в третьому періоді, коли відразу після початку гри (граючи в меншості) "Донбас" зрівнює рахунок, завдяки точному удару Іллі Коренчуком. А потім, і виходить вперед (гол на рахунку Олександра Костікова) – 4:3. Здавалося, ось він, переломний момент. Але ні, херсонські "щуки", за 2 хвилини до кінця матчу зрівнюють рахунок (дубль на рахунку Микса Ліпсбергса) і переводять гру в додатковий час.
В овертаймі сильнішими виявилися гості. За двадцять секунд до кінця додаткової п'ятихвилинки Сергій Дорофєєв закинув переможну шайбу в матчі. Підсумковий рахунок першої гри нового сезону чемпіонату – 4:5 на користь "Дніпра".
Відеоогляд матчу Донбас – Дніпро