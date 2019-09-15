"Донбас" і "Дніпро" влаштували справжній хокейний трилер у матчі-відкритті УХЛ: відео

14 вересня відбувся матч-відкриття сезону 2019/20 Української хокейної ліги – Парі-Матч між "Донбасом" і "Дніпром". Команди зустрічалися на домашній арені донеччан "Альтаїр".

Донбас – Дніпро 4:5 ОТ (2:3, 0:0, 2:1, 0:1)

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У минулому сезоні дебютант чемпіонату ХК "Дніпро" боровся з "Донбасом" за головний приз турніру. Той матч закінчився з рахунком 4:1 на користь "Донбасу".

Перший удар в сторону воріт, який був нанесений в першому періоді, трапився лише на 5 хвилині гри (у виконанні Віталія Ляльки). До цього обидві команди не проявляли бурхливої ​​активності.

Через пару хвилин, несподівано для вболівальників "Донбасу", забили. Відзначився Денис Васеленко. Але, не встигла секундна стрілка зробити повне коло, як Володимир Романенко, після удару Віталія Ляльки, зрівнює рахунок – 1:1. Далі гра пішла на зустрічних курсах. Команди мали небезпечні моменти, але надійно грали воротарі – Петров і Горячевських.

Через 5 хвилин обидві команди знову обмінялися шайбами. Тільки тепер першими забили донеччани, а херсонці, змушені були відіграватися – 2:2.

Здавалося перший період так і завершиться з нічийним рахунком. Але, за хвилину до кінця першого періоду, коли "Дніпро" отримав чисельну перевагу в 2 гравця, новачок херсонців Мікс Ліпсбергс, виводить гостей вперед – 2:3.

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Розв'язка гри наступила в третьому періоді, коли відразу після початку гри (граючи в меншості) "Донбас" зрівнює рахунок, завдяки точному удару Іллі Коренчуком. А потім, і виходить вперед (гол на рахунку Олександра Костікова) – 4:3. Здавалося, ось він, переломний момент. Але ні, херсонські "щуки", за 2 хвилини до кінця матчу зрівнюють рахунок (дубль на рахунку Микса Ліпсбергса) і переводять гру в додатковий час.

В овертаймі сильнішими виявилися гості. За двадцять секунд до кінця додаткової п'ятихвилинки Сергій Дорофєєв закинув переможну шайбу в матчі. Підсумковий рахунок першої гри нового сезону чемпіонату – 4:5 на користь "Дніпра".

Відеоогляд матчу Донбас – Дніпро