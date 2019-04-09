"Донбас" мінімально здолав "Дніпро" і наблизився до чемпіонства в УХЛ

У Херсоні відбувся четвертий матч фінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги між "Дніпром" та "Донбасом".

"Дніпро" – "Донбас" 1:2 (0:0, 0:0; 1:2)

Рахунок у серії: 1:3

Результати матчів між командами у фіналі плей-оф: перший, другий, третій

Традиційно, зустрічі "Дніпра" і "Донбасу" відрізняються малою результативністю, великою кількістю боротьби і тактичних тренерських рішень. Не стала винятком і сьогоднішня гра.

Без малого 53 хвилини команди шукали свої шанси у чужих воріт, змушуючи суперника помилитися. Відкрити рахунок у матчі вдалося Віктору Захарову – обігравшись з Євгеном Нікіфоровим, капітан донеччан кидком "пробив" Олега Петрова. Ця шайба стала четвертою для форварда "Донбасу" у фінальній серії плей-оф.

Незадовго до фінальної сирени "Дніпру" вдалося закріпитися поблизу чужих воріт, і Дмитро Підгурський випустив шостого польового гравця замість голкіпера. Однак закинути Богдану Дяченку у херсонців не вийшло, зате відзначився Віталій Лялька – нападник «Донбасу» доїхав до чужій синьої лінії, і встановив рахунок 0:2.

Читайте також: Українські хокеїсти провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю: фото

За 7 секунд до кінця третього періоду Ілля Декало підставив ключку під кидок Сергія Афанасьєва, і відправив шайбу за спину Богдана Дяченка. Однак часу зрівняти рахунок у "щук" вже не залишалося – перемога 2:1 дозволила "Донбасу" зробити рахунок в серії 3:1 на свою користь.

П'ятий матч фінальної серії плей-оф чемпіонату відбудеться в Дружківці 12 квітня. Початок зустрічі – о 18:30.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram