"Донбас" обіграв "Дніпро" і здобув десяту перемогу в 12 матчах УХЛ

"Донбас" продовжує переслідування лідерів. Команда Сергія Вітра із рахунком 2:1 здобула свою десяту перемогу у 12 останніх матчах. Цього разу хокеїсти обіграли прямого конкурента у турнірній таблиці – хокейний клуб "Дніпро". До цієї зустрічі різниці між ними складала шість очок.

За чотири хвилини до кінця першого періоду, обидві команди проявили гольову активність, але ні гравці "Донбасу", ні "Дніпра" не змогли реалізувати свої моменти.

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Рахунок у другому періоді відкрив Микита Мільохін, реалізувавши чисельну більшість. Другу шайбу "Донбас" закинув у третьому відрізку гри. Точний кидок завдав Ілля Коренчук.

Лише наприкінці гри, за 18 секунд до кінця матчу, гравець "Дніпра" Артем Целогородцев закинув шайбу у ворота "Донбасу". Втім фінальна сирена зафіксувала виїзну перемогу "Донбасу" із рахунком 2:1. Наразі в чемпіонаті впевнено лідирує "Кременчук" – 75, на другому місці "Дніпро" – 65, на третьому "Донбас" – 62.

Відеоогляд матчу 31-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) "Дніпро" – "Донбас"