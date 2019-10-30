"Донбас" обіграв "Дніпро" на виїзді у матчі УХЛ

У Херсоні відбувся центральний матч 13-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч, в якому "Дніпро" приймав "Донбас". Все у матчі вирішив єдиний точний кидок.

Дніпро – Донбас 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 – Белухін (Васильєв, Яковлєв) – 16:01.

Обидві команди до очного протистояння підійшли в гарній формі. "Щуки" до цього виграли 4 матчі поспіль, а донеччани перемогли в останніх 5 іграх в регулярному чемпіонаті (без урахування трьох перемог в II раунді Континентального кубка).

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У першому періоді команди відразу почали демонструвати атакуючий хокей, завдаючи кидки по воротах один одного з будь-яких зручних позицій. І Олег Петров, і Степан Горячевських продемонстрували себе з кращих сторін. Як і в недавньому матчі з "Кременчуком", "Донбасу" допомогло відкрити рахунок гра в більшості. Після видалення Сергія Дорофєєва за грубість, гості всі дві хвилини не давали супернику розслабитися, а коли склади вже стали рівними, Євген Белухін виявився першим на добиванні після чергового сейву воротаря суперника – 0:1.

Після перерви на арені "Фаворит" продовжилася гостра гра у виконанні обох команд, але в ці 20 хвилин по-справжньому гольових моментів було вже менше. Здавалося, що на команди досить сильно почав тиснути поточний рахунок на табло. "Донбас" намагався максимально надійно діяти поблизу своїх воріт, а "Дніпро" помітно нервував, коли опинявся в стадії атаки.

Найбільш неприємним для гостей моментом другого періоду були дві хвилини штрафу для Микити Макарицького, який вперше приїхав до Херсона як гравець вже іншої команди. Вболівальники час від часу зустрічали його свистом, що, в принципі, зрозуміло. Дві хвилини більшості "Дніпро" провів активно, але близько до голу був лише одного разу: після накидання від синьої лінії ключку підставив Олександр Шибаєв, але шайба розминулася зі штангою. На другу перерву команди пішли, не змінивши положення справ на табло.

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Третій період став ще більш акуратним, у порівнянні з попереднім. Попри "слизький" рахунок, "Донбас" виглядав дуже впевнено, не викидаючи шайбу при першій-ліпшій можливості, а граючи так, ніби рахунок рівний, виходячи з оборони зі своїми комбінаціями і атаками. Чим ближче ставала фінальна сирена, тим емоційніше були херсонські трибуни та їх хокеїсти, але виливалося це все лише в непотрібні для господарів видалення.

На останніх хвилинах Дмитро Підгурський зняв голкіпера, але зачепитися за позитивний результат "Дніпру" не вдалося. В результаті шайба Белухіна виявилася переможною, а Горячевських оформив шатаут на виїзді. Таким чином, команда Сергія Вітера вдруге поспіль здобула перемогу над представником топ-3 на виїзді.