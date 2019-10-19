"Донбас" розтрощив "Корону" та виграв другий поспіль матч на Континентальному кубку

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"Донбас" здобув другу поспіль перемогу в Континентальному кубку
"Донбас" здобув другу поспіль перемогу в Континентальному кубку / hcdonbass.com

Хокейний клуб "Донбас" здобув другу перемогу в рамках другого раунду Континентального кубка. Українці перемогли румунський клуб "Корона".

Донбас – Корона Брашов 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

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"Донбас" вийшов вперед завдяки шайбі білоруса Александра Матерухіна. Через декілька хвилин українці зуміли реалізувати більшість. Лялька асистував американцю Клею Вілсону – 2:0.

Після перерви Донбас закріпив перевагу. Матерухін цього разу віддав результативну передачу на Олександра Васільєва – 3:0. Румуни відіграли одну шайбу відразу. Результативний кидок на свій рахунок записав канадець Логан Стівенсон.

У середині другого періоду "Донбас" відновив перевагу в три шайби. Айнарс Подзіньш відзначився після передачі білоруса Коренчука.

В останньому періоді "Донбас" закинув ще три шайби: дубль оформив Матерухін, а по шайбі на свій рахунок записали Коренчук та Нікіфоров.

Наступний матч "Донбас" зіграє 20 жовтня проти "Мого".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Хокей ХК Донбас Новини Спорту
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